В Башкирии прогнозируется трескучий мороз и небольшой снег

| 21 дек 2020 | 11:04

Сегодня, 21 декабря, днем ожидается небольшой снег. Днем воздух прогреется до -16°, -21°. Но по ощущениям будет холоднее из-за порывистого юго-западного ветра.



Во вторник, 22 декабря, по данным синоптиков Башгидрометцентра, ночью столбик термометра опустится местами от -15° до -28°. Днем потеплеет до -9°, -14°. Утром водителям стоит быть аккуратными из-за наледи на дорогах. Ветер по-прежнему южный и юго-западный.



23 декабря ночью по республике до -17°, в северных районах похолодает до -25°. Днем заметно теплее – -7°, -12° в сопровождении осадков.



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