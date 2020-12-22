Погода в Башкирии сегодня, 22 декабря 2020 года: ветер, гололед и снег

| 22 дек 2020 | 08:34

Синоптики «Башгидрометцентра» проинформировали о характере погоды 21 и 22 декабря. По прогнозу обещают гололедицу, ветер и небольшой снег.



22 декабря прогнозируют осадки, местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -7,-12°.



23 декабря также пройдет небольшой снег, местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях до -18°, днем -4,-9°.



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