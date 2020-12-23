Погода в Башкирии сегодня, 23 декабря 2020 года: снег и гололед

| 23 дек 2020 | 08:20

«Башгидрометцентр» дал прогноз погоды на близжайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 23 и 24 декабря ожидается снег, гололедица и потепление.



23 декабря обещают небольшой снег, местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем -5,-10°.



24 декабря местами ожидается небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -9,-14°, при прояснениях -15,-20°, днем -6,-11°.



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