Погода в Башкирии сегодня, 23 декабря 2020 года: снег и гололед
| 23 дек 2020 | 08:20
«Башгидрометцентр» дал прогноз погоды на близжайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 23 и 24 декабря ожидается снег, гололедица и потепление.
23 декабря обещают небольшой снег, местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем -5,-10°.
24 декабря местами ожидается небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -9,-14°, при прояснениях -15,-20°, днем -6,-11°.
Источник:
gorobzor.ru
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