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Погода в Башкирии сегодня, 23 декабря 2020 года: снег и гололед

Погода в Башкирии сегодня, 23 декабря 2020 года: снег и гололед

| 23 дек 2020 | 08:20

«Башгидрометцентр» дал прогноз погоды на близжайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 23 и 24 декабря ожидается снег, гололедица и потепление.

23 декабря обещают небольшой снег, местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем -5,-10°.

24 декабря местами ожидается небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -9,-14°, при прояснениях -15,-20°, днем -6,-11°.

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Источник: gorobzor.ru

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