Новогодний подарок: в Белокатайском районе погорельцам помогли приобрести дом
Белокатайский район | 23 дек 2020 | 19:00
В деревне Кирикеево Белокатайского района в октябре произошел пожар. Из-за неисправной электропроводки сгорел дом многодетной матери — Алии Рахматуллиной. Женщина воспитывает семерых детей.
В доме были установлены три автономных пожарных извещателя, выделенные Госкомитетом РБ по ЧС по республиканской программе. При пожаре извещатели сработали.
Многодетную семью сначала приютили на время соседи, затем с согласия матери старшие дети были помещены в социальный приют для детей и подростков в селе Ургала Белокатайского района на временное проживание. Помощь в приобретении дома была оказана Правительством Республики Башкортостан по личному поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Для приобретения дома республика выделили 650 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Белокатайском районе спасли упавшего в колодец жеребенка. Животное достали приехавшие по вызову спасатели Госкомитета РБ по ЧС. К счастью, жеребенок не пострадал.