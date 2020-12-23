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Новогодний подарок: в Белокатайском районе погорельцам помогли приобрести дом

Новогодний подарок: в Белокатайском районе погорельцам помогли приобрести дом

Белокатайский район | 23 дек 2020 | 19:00

В деревне Кирикеево Белокатайского района в октябре произошел пожар. Из-за неисправной электропроводки сгорел дом многодетной матери — Алии Рахматуллиной. Женщина воспитывает семерых детей.



В доме были установлены три автономных пожарных извещателя, выделенные Госкомитетом РБ по ЧС по республиканской программе. При пожаре извещатели сработали.
Многодетную семью сначала приютили на время соседи, затем с согласия матери старшие дети были помещены в социальный приют для детей и подростков в селе Ургала Белокатайского района на временное проживание. Помощь в приобретении дома была оказана Правительством Республики Башкортостан по личному поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Для приобретения дома республика выделили 650 тысяч рублей.

«Хочу выразить благодарность в первую очередь Главе Башкортостана Радию Фаритовичу Хабирову, нашей районной и сельской администрации, благотворительному фонду, предпринимателю Дмитрию Топычканову. Спасибо огромное им всем за то, что помогли нам в покупке жилья. Также хочу поблагодарить братьев Хасановых, односельчан, отдел опеки и попечительства района за неравнодушие и помощь», — поделилась своими впечатлениями Алия Рахматуллина.

Ранее сообщалось о том, что в Белокатайском районе спасли упавшего в колодец жеребенка. Животное достали приехавшие по вызову спасатели Госкомитета РБ по ЧС. К счастью, жеребенок не пострадал.

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Источник: www.bashinform.ru

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