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Погода на сегодня, 24 декабря 2020 года, в Башкортостане: гололед и снежный накат

Погода на сегодня, 24 декабря 2020 года, в Башкортостане: гололед и снежный накат

| 24 дек 2020 | 09:12

Синоптики региона прогнозируют ухудшение погодных условий. По данным специалистов Башгидрометцентра, сегодня, 24 декабря, в регионе пройдет небольшой снегопад. На дорогах гололед и снежный накат. Температура воздуха ночью составит -14,-20°. Днем потеплеет до -7°.

Завтра, 25 декабря, вновь ожидается снегопад.  Столбик термометра ночью покажет -15,-20°, местами температура упадет до -10°. Днем же ожидается -7,-12°. Ветер переменных направлений слабый.

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Источник: gorobzor.ru

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