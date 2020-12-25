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Погода на сегодня, 25 декабря 2020 года, в Башкортостане: снег и заносы

Погода на сегодня, 25 декабря 2020 года, в Башкортостане: снег и заносы

| 25 дек 2020 | 08:36

«Башгидрометцентр» дал прогноз погоды в республике на грядущие три дня, отметив, что в выходные – 26 и 27 декабря ожидается резкое ухудшение. В прогнозе указана метель, мокрый снег на проводах, снежные заносы. 



25 декабря по прогнозу ожидается снег, гололед, на отдельных участках дорог обещают гололедицу. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -7,-12°.

В субботу, 26 декабря, осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит -16,-21°, местами до -10°, днем -6,-11°.

В воскресенье, 27 декабря, по республике пройдет снег, переходящий в мокрый. Обещают также отложение мокрого снега на проводах, метель, снежные заносы и накаты, гололедицу, ухудшение видимости до 500 метров и менее. Возможно также усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха повысится ночью до -12,-17°, при прояснениях до -22°, днем до -2,-7°

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Источник: gorobzor.ru

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