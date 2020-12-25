Вакцина от коронавируса: ответы на популярные вопросы

Коронавирус в Башкирии | 25 дек 2020 | 16:05

Минздрав Башкирии подготовил ответы на самые популярные вопросы о вакцине от коронавируса.



В республику привезли свыше 4500 доз вакцины от коронавируса. Ее в первую очередь сделают врачам, учителям, работникам правоохранительных органов и волонтерам.







Всего планируется ввезти в Башкирию более одного миллиона доз, в том числе центра «Вектор» (сейчас делают «Спутник V»). Минздрав республики подтвердил, что уколы будут делаться в государственных поликлиниках бесплатно.



Вакцинация позволит сформировать иммунитет к коронавирусу на срок до двух лет. Но для этого необходимо сделать два укола с промежутком времени в три недели. После ввода первой вакцины в организме появляются защитные антитела, а после второй — формируется стойкий и клеточный иммунитет.



Врачи предупреждают о том, что после первой прививки может повыситься температура и начаться озноб, как во время заболевания гриппом. Это защитная реакция организма, она проходит через пару дней.



По мнению советника министра здравоохранения России Сергея Глаголева, среди людей, привитых двумя компонентами вакцины, заболели только 0,5 процента человек.



Директор НИЦ имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург развеял миф, что про в период вакцинации в общей сложности нельзя употреблять алкоголь более 40 дней. Он отметил, что необходимо воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола. Такое делается для того, чтобы организм сформировал устойчивый иммунный ответ, что является стандартной рекомендацией во время всех прививок.

Специалисты разъяснили, что такое антитела (или иммуноглобулины). Это специальные белки, которые вырабатывает иммунная система в ответ на попадание любого инфекционного агента, в том числе CoV-2, в организм человека, даже если не было ярких признаков болезни. Антитела распознают коронавирус, обезвреживают и сохраняют информацию об инфекции на случай новой встречи с ней. Их разделяют на два вида: IgM и IgG.



IgM появляются после встречи организма с возбудителем и сохраняются, как правило, короткое время. После них появляются IgG.



Следовательно, если антитела в организме отсутствуют, то инфекции нет или прошло менее семи дней с момента заражения. Обнаружение IgM свидетельствует об активной стадии болезни. Если же в крови обнаруживается оба вида антител, то это говорит о том, что инфекция либо идет на спад, либо человек недавно перенес COVID-19.



Врачи рекомендуют сдавать анализ на наличие антител после одной-трех недель с момента выздоровления. Так можно получить более точный результат.



Как можно определить заразен ли человек, у которого анализ выявил антитела?



Если IgG превышает значение 15, то значит человек переболел коронавирусом и высокий уровень защиты. Другое дело, если у человека IgM свыше пяти и IgG — менее 1,5. В таком случае он представляет опасность для окружающих. Если уровень IgM в крови превышает единицу, то человек должен соблюдать режим самоизоляции две недели.



Ученые не провели еще достаточное количество исследований, чтобы точно сказать, как долго антитела сохраняются в организме и какие функции выполняют.



Согласно последним данным, антитела класса G могут сохраняться максимум до полгода. Это означает, что можно заболеть коронавирусом во второй раз.



Специалисты предупреждают: повторное заражение или заражение другим инфекционным заболеванием может дать ощутимую нагрузку на организм.









Переболевший коронавирусом может стать донором плазмы крови, которую используют для пациентов с тяжелым течением заболевания. При этом нужно выполнить два условия: обратиться через 14 дней после исчезновения симптомов заболевания и получить отрицательный результат на наличие COVID-19. Плазму принимают на станциях переливания крови в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске и Белорецке.





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