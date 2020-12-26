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В Башкортостане прогнозируется снежная погода

В Башкортостане прогнозируется снежная погода

| 26 дек 2020 | 08:29

В Башкортостане на выходных ожидается снежная погода.  По данным регионального гидрометцентра, сегодня, 26 декабря, юго-восточный ветер сменится на южный. Синоптики сообщают о снеге. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит -16, -21°, днем потеплеет до -6, -11°.

Завтра, 27 декабря, вновь прогнозируется снегопад, переходящий в мокрый снег. Гололедица сохранится на дорогах, также ожидаются снежные накаты и отложение на проводах и деревьях.  Ночью столбик термометра покажет -11, -16°, при прояснениях до -21°. Днем же температура воздуха составит -2, -7°.

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Источник: gorobzor.ru

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