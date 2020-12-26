Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Покоритель Эльбруса уфимец Рустам Набиев подготовил для Хабирова необычный подарок

Покоритель Эльбруса уфимец Рустам Набиев подготовил для Хабирова необычный подарок

Покоритель Эльбруса уфимец Рустам Набиев подготовил для Хабирова необычный подарок

Уфа | 26 дек 2020 | 10:41

Уфимец Рустам Набиев, который стал инвалидом, потеряв ноги при обрушении казармы в Омске в 2015 году, подготовил для главы Башкирии Радия Хабирова необычный подарок – камень с вершины горы Эльбрус. Парень специально привез его после того как первым человеком в мире совершил восхождение на самую высокую точку России на одних руках. Об этом он сообщил в своем инстаграме.



Блогер рассказал, что руководитель республики пригласил его и супругу в гости на чай в это воскресенье, 27 декабря. Именно в этот день Набиев и хочет вручить Хабирову памятный подарок.

– Я очень надеюсь, что он [камень] займет достойное место. Потому что достался для меня большим трудом, слезами, потом, силой, – признался молодой человек.
Камень, который подарит Набиев, оформлен на постаменте с именной гравировкой. «Дарить будет не стыдно», – пошутил блогер.

Напомним, недавно Рустам Набиев пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Лидер страны попросил блогера не прыгать с парашютом и больше времени уделять маленьким дочкам.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Рустам Набиев // instagram.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: