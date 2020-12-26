Покоритель Эльбруса уфимец Рустам Набиев подготовил для Хабирова необычный подарок

Уфа | 26 дек 2020 | 10:41

Уфимец Рустам Набиев, который стал инвалидом, потеряв ноги при обрушении казармы в Омске в 2015 году, подготовил для главы Башкирии Радия Хабирова необычный подарок – камень с вершины горы Эльбрус. Парень специально привез его после того как первым человеком в мире совершил восхождение на самую высокую точку России на одних руках. Об этом он сообщил в своем инстаграме.







Блогер рассказал, что руководитель республики пригласил его и супругу в гости на чай в это воскресенье, 27 декабря. Именно в этот день Набиев и хочет вручить Хабирову памятный подарок.

– Я очень надеюсь, что он [камень] займет достойное место. Потому что достался для меня большим трудом, слезами, потом, силой, – признался молодой человек.

Камень, который подарит Набиев, оформлен на постаменте с именной гравировкой. «Дарить будет не стыдно», – пошутил блогер.

Напомним, недавно Рустам Набиев пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Лидер страны попросил блогера не прыгать с парашютом и больше времени уделять маленьким дочкам.





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Фото: Рустам Набиев // instagram.com