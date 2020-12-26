Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Давлекановском районе депутат "Единой России" подарил девочке козу

В Давлекановском районе депутат "Единой России" подарил девочке козу

В Давлекановском районе депутат "Единой России" подарил девочке козу

Давлекановский район | 26 дек 2020 | 12:05

В Башкирии чиновники и депутаты продолжают принимать участие в акции «Ёлка желаний». Депутату Госсобрания-Курултая Тимуру Гильмиярову выпало необычное желание 10-летней девочки Жасмин из Давлекановского района. Она очень захотела получить в подарок настоящую козу.



— У Жасмин есть сестренка, у которой аллергия на коровье молоко, а вот козье ей подходит. По-моему, это самое доброе и чистое желание маленькой девочки. Я просто не мог устоять! Козочку сразу назвали «Белка»,
рассказывает депутат.

Помимо этого, он решил выбрать подарок лично для Жасмин. По словам Тимура Гильмиярова, он спросил у всех своих знакомых, у которых есть маленькие дети, и все ответили, что смартфон. Именно его он и подарил маленькое девочке.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: