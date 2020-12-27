Погода на сегодня, 27 декабря 2020 года, в Башкортостане: метель и мокрый снег

| 27 дек 2020 | 09:50

Синоптики Башгидрометцентра предоставили прогноз погоды на ближайшие дни.







Сегодня, 27 декабря, ночью пройдет небольшой снег, по западу до умеренного. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -11,-16°, при прояснениях до -21°. Днем ожидается мокрый снег, в отдельных районах метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -2,-7°.

Завтра, 28 декабря, ночью также прогнозируется мокрый снег, в отдельных районах метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит -6,-11°. Днем местами небольшой снег, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров покажут -4,-9°.





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Фото: соцсети