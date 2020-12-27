Какие новые пособия и выплаты ждут россиян в 2021 году

| 27 дек 2020 | 12:01

В следующем году в России будут введены новые выплаты. В первую очередь их получат граждане, которые относятся к социально не защищенным слоям населения. В их числе семьи с детьми, медицинские работники, пенсионеры.

Выплаты семьям с детьми









С 1 января 2021 года пособия семьям с детьми будут выплачиваться по трем возрастным категориям. Размер установлен по регионам России в зависимости от прожиточного минимума (ПМ).

Семьи с детьми от 3 до 7 лет могут получить пособие в размере 0,5 прожиточного минимума при условии, что доходы всех членов меньше одного ПМ.



Для семей с детьми от 1,5 до 3 лет действуют те же правила. Однако разница в том, что деньги выплачиваются из материнского капитала.

Семьи с детьми от 0 до 1,5 лет смогут получить пособие в размере одного прожиточного минимума на ребенка, если у отца и матери доходы меньше двух прожиточных минимумов.



При рождении ребенка россияне смогут получить выплату в 18 тысяч рублей.



С 1 февраля 2021 года будет ежегодная индексация пособий. Пока коэффициент индексации не известен.

Пособие при усыновлении ребенка

Материнский капитал

Единовременное при передаче ребёнка на воспитание в семью — 18 004, 12 рублей, в зависимости от районного коэффициента;При усыновлении ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте старше 7 лет, а также являющимися братьями и (или) сёстрами — 137 566,14 рублей на каждого ребенка.Депутат Госдумы Виталий Милонов ждет, что в 2021 году введут новые выплаты. В первую очередь, по его мнению, это касается опекунов и многодетных женщин. «Сегодня принято считать, что у многодетных женщин трое детей, однако это не так. Под многодетными имеется в виду россиянки, у которых пять и более детей. Эти женщины нуждается в помощи, поскольку они не могут устроиться на работу. Я буду лично поддерживать эту инициативу», — сказал Милонов.За первого ребёнка в 2021 году родители получат 446 617 рублей, на второго — 616 617 рублей.

В случае рождения третьего или последующих детей, при условии, что право на материнский капитал ранее не возникало, — 616 617 рублей. Эти правила распространяются и на усыновлённых детей.

Ипотечная компенсация

Денежная выплата на детское питание для ребенка до 3-х лет

Выплаты пенсионерам и льготникам

Выплаты медикам









В 2021 году каждая российская семья с тремя и более детьми и кредитным жильем может получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки — как основного долга, так и процентов по нему. Программа кончится 31 декабря 2022 года, обращаться за компенсацией можно уже сейчас или когда у вас родится третий ребенок. Другой депутат Госдумы Сергей Калашников также считает, что что в 2021 году власти введут новые выплаты для граждан из незащищенных слоев населения. «В следующем году ситуация будет не лучше, чем в этом году. Особое внимание власти должны уделить матерям-одиночкам, неработающим пенсионерам и тем, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума. Также дополнительные выплаты могут ввести семьям силовиков», — отметил парламентарий.Детям, находящимся на искусственном либо смешанном питании, выдаются: молочные смеси, фруктовые соки, овощное пюре, творог, кефир, мясные и мясорастительные консервы, либо выплачивается денежная выплата. С учётом того, что обеспечение детей до 3-х лет отдано на откуп региональным властям, порядок обеспечения детей питанием в субъектах РФ различен. В основном детское питание заменяется денежной выплатой.С 1 января пожилых россиян ждет повышение ежемесячных выплат. Так, на 6,3% будут проиндексированы все страховые пенсии неработающим, в том числе и пенсия по старости. Кроме того, ожидается, что запланированное повышение пенсии почти в полтора раза превысит прогнозируемую инфляцию. Правда, сумма прибавки будет в среднем небольшой — около одной тысячи рублей.С 1 февраля запланировано увеличение ежемесячных выплат для ветеранов боевых действий и инвалидов. В данном случае размер индексации определят, основываясь на индексе потребительских цен за предыдущий год.С 1 апреля обещают проиндексировать и социальные пенсии. Их увеличивают на основе «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Окончательной корректировки по этому пункту пока нет. Предварительно, речь идет о 2,6%.Виталий Милонов «по секрету» рассказал, что в следующем году пенсионеров ждут приятные сюрпризы, однако, о каких именно депутат не уточнил. Он объяснил, это тем, что некорректно заранее говорить о законопроектах, которые еще не приняты.C 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года вводится специальная ежемесячная «социальная выплата» медицинским и иным работникам, которые участвуют в оказании помощи больным COVID-19 и помогают в борьбе с распространением инфекции. Так, врачи выездных бригад скорой медицинской помощи будут получать 2 430 рублей за одну нормативную смену, средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи — 1 215 рублей, младший медперсонал — 950 рублей, фельдшеры — 600 рублей за смену. Врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях, получат 3 880 рублей, средний медперсонал — 2 430 рублей, младший медперсонал — 1 215 рублей за смену.

Специальные выплаты также будут получать медики, оказывающие помощь пациентам в амбулаторных условиях, врачи, проводящие патологоанатомические исследования, связанные COVID-19, водители машин скорой помощи, члены летных экипажей воздушных судов и другие работники.





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