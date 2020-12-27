Как будем отдыхать в 2021 году: Роструд опубликовал график праздничных дней в России

| 27 дек 2020 | 12:10

Роструд опубликовал график праздничных дней в России в 2021 году. Согласно ему, жителей республики будут ждать семь коротких рабочих недель. Однако есть и неприятный сюрприз: один раз придется поработать дольше, чем обычно.







Так, в феврале жителей Башкирии ждет трехдневная рабочая неделя. Она продлится с 24 по 26 февраля. Отдыхать будем 21, 22 и 23 февраля. Но из-за этого придется отработать 20-го числа.



Из-за празднования Международного женского дня 8 марта рабочая неделя будет сокращена до четырёх дней.



Две рабочие недели ﻿в мае будут четырёхдневными. Жители будут работать с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.



Летом будет одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России (12 июня). Праздник выпадет на субботу, в связи с чем выходной будет перенесён на 14 июня.

В начале ноября ожидается трёхдневная рабочая неделя из-за празднования Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня субботы 2 января на 5 ноября. Отдыхать граждане будут с 4 по 7 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 года окончится в четверг, 30 декабря.





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