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Погода на сегодня, 28 декабря 2020 года, в Башкортостане: снег и гололед

Погода на сегодня, 28 декабря 2020 года, в Башкортостане: снег и гололед

| 28 дек 2020 | 08:36

В Башкирии в ближайшие два дня ожидается снег и гололед. Подробный прогноз погоды на начало недели составили синоптики Башгидромета.

Так, 28 декабря днем пройдет небольшой снег, местами гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха составит -3,-8°.

В республике 29 декабря местами выпадет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -10,-15°, при прояснениях -17,-22°, днем -8,-13°, с понижением в течение дня до -13,-18°.

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Источник: gorobzor.ru

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