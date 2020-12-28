Погода на сегодня, 28 декабря 2020 года, в Башкортостане: снег и гололед

| 28 дек 2020 | 08:36

В Башкирии в ближайшие два дня ожидается снег и гололед. Подробный прогноз погоды на начало недели составили синоптики Башгидромета.



Так, 28 декабря днем пройдет небольшой снег, местами гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха составит -3,-8°.



В республике 29 декабря местами выпадет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -10,-15°, при прояснениях -17,-22°, днем -8,-13°, с понижением в течение дня до -13,-18°.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram