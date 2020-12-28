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Участница шоу «Голос» Яна Габбасова из Нефтекамска подверглась нападкам завистников

Участница шоу «Голос» Яна Габбасова из Нефтекамска подверглась нападкам завистников

Нефтекамск | 28 дек 2020 | 12:16

17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска прошла в финал популярного шоу «Голос». Юная певица исполнила душераздирающую песню Ирины Дубцовой «О нём», чем восхитила и зал, и членов жюри.



Однако не все были рады за голосистую девушку. Яна рассказала, что столкнулась с первой травлей в интернете. Неизвестная подписчица стала писать девушке неприятные сообщения, в которых оскорбляла Яну и ставила под вопрос её успех. «Ян, а в финал «Голоса» всегда будут теперь 17-летние мыши проходить, не подскажешь?» — с издёвкой написала подписчица Яны.

После прохода в финал оскорбления в сторону девушки не прекратились. Но Яна решила не обращать внимание на глупые высказывание неизвестных ей людей, работать дальше, а над «хейтом» только смеяться.

Подписчица:

- А сколько там по ценникам? В финал, например, чтоб вытянули, всех наставников развернули, зал, чтобы аплодировал.

Тем временем, скромная Яна из Нефтекамска уже прошла в финал известного шоу. Наставница девушки Полина Гагарина отметила, что Яна «сделала всё лучше, чем могло бы быть», и отдала исполнительнице 60%. А зрительный зал оценил выступление юной певице 63,9%.

Похвалил исполнение Яны и артист Баста, отметив, что у девушки получилось показать «и молодость, и драму, и какую-то печаль».

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Источник: bash.news

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