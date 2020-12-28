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"Башспирт" хочет купить скандально известный памятник Аленке и установить его на площади в Уфе

"Башспирт" хочет купить скандально известный памятник Аленке и установить его на площади в Уфе

Уфа | 28 дек 2020 | 16:10

«Башспирт» примет участие в аукционе, где выставят скандально известный памятник «Аленка». Об этом сообщает «РБК-Уфа». В компании уверены, что неудачная скульптура станет прекрасным символом контрафактного алкоголя.



Если «Башспирт» купит памятник, то, с разрешения администрации города, его планируют установить на одной из площадей Уфы.

Скандальный арт-объект открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года. Торжественную церемонию приурочили к 250-летию села Новая Аленовка. На памятник обрушился шквал критики из-за ее внешнего вида, а интернет заполонили мемы. Тогда местные власти решили демонтировать памятник, но не уничтожать. Позднее замглавы администрации Нововоронежа Алексей Дорошенков сообщил, арт-объект выставят на аукцион, а часть средств с продажи направят на благотворительности.

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Источник: proural.info
Фото: скриншот

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