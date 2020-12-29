Синоптики прогнозируют сильные морозы в Башкирии

В Башкирии прогнозируется снежная и морозная погода.
По данным синоптиков регионального гидрометцентра, сегодня, 29 декабря, в республике пройдет небольшой снегопад. На дорогах водителей просят соблюдать осторожность — сохранится опасность гололедицы. Температура воздуха ночью составит -15,-20°, при прояснениях -24°. Днем же потеплеет до -10,-15°.
Завтра, 30 декабря, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер сменит направление на северо-западное. Ночью термометр покажет -21,-30°. Днем температура воздуха составит -11,-16°, в отдельных районах похолодает до -21°.