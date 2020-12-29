В Башкирии девушка с тяжёлой формой коронавируса родила мёртвого ребёнка

Коронавирус в Башкирии | 29 дек 2020 | 11:18

Молодая девушка из Башкирии на последних сроках беременности поступила в ковид-центр в Уфе. У пациентки диагностировали тяжёлую форму заболевания. Девушка более пяти недель пыталась побороть опасный вирус.







Как рассказали корреспонденты ИА «Башинформ», у девушки выявили поражение лёгких более 80%. Пациентке пришлось прибегнуть к неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, рожать прямо с этой маской в реанимации.



Врач дёмской ковид-больницы:



- В какой-то момент мы даже допустили мысли, что уже все, но она выкарабкалась. Пациентка прошла все трудности, в том числе неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Рожала она с этой маской, в реанимации. Мы боялись ее лишний раз потревожить. Она родила сама.

Девушка справилась с тяжёлым испытанием. А вот ребёнок не выдержал всех токсинов, что скопились в организме женщины на фоне коронавирусной инфекции. Малыш погиб ещё в утробе, а только через пару часов начались схватки.



Врач дёмской ковид-больницы:

- Девушка родила быстро – за три часа. Она сама рассказала, что не понимала, что происходило, только слышала команды в этой маске. Голова чугунная, температура. А она такая вежливая, такая воспитанная, спросила после родов: «Я себя хорошо вела?». Утром мы ей ситуацию объяснили, но пациентка была словно оглушенная. Мы ей напоминали, что дома ее ждет старший ребенок, а погибший малыш сам по себе был больным на фоне тяжелой инфекции. Ребеночек всю болезнь взял на себя, мы пытались ей это объяснить. Как призналась сама девушка, она не сразу поняла, что произошло. Только вечером она осознала случившееся, поплакала, ей дали успокоительное, сделали укол, девушка уснула.









К счастью, уже на следующий день девушке стало намного лучше: появился аппетит, она смогла снять маску и даже сесть на кровати. А уже через десять дней пациентку забрали из реанимации, после чего ещё две недели она восстанавливалась в роддоме.

Сейчас девушка вернулась к семье – маленькому сыну и любящему мужу. Однако она до сих пор продолжает переписываться с врачами, которые спасли её и поддержали в такой тяжёлый момент. Девушка постепенно приходит в себя от пережитого шока, но, как говорят врачи, депрессии она не поддалась, намерена родить ещё одного ребёнка через года два, когда пандемия окончательно закончится.





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