В Башкортостане ввели особый противопожарный режим на время новогодних праздников

| 01 янв 2021 | 12:12

Накануне, 31 декабря, вступило в действие распоряжение правительства Башкирии о введении на территории Башкирии особого противопожарного режима.







В соответствии с распоряжением в республике введены ограничения на проведение фаер-шоу и прочих мероприятий с применением факелов, фейерверков и пиротехники.



В местах массовых гуляний должны дежурить спасатели и сотрудники полиции.

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Детей из неблагополучных детей рекомендовано отправить на каникулы в интернаты и социальные приюты, чтобы избежать трагедий. Проблемные семьи должны проверить сотрудники муниципалитетов.Такой режим продлится до 10 января.



