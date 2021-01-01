В Башкортостане ввели особый противопожарный режим на время новогодних праздников
| 01 янв 2021 | 12:12
Накануне, 31 декабря, вступило в действие распоряжение правительства Башкирии о введении на территории Башкирии особого противопожарного режима.
В соответствии с распоряжением в республике введены ограничения на проведение фаер-шоу и прочих мероприятий с применением факелов, фейерверков и пиротехники.
В местах массовых гуляний должны дежурить спасатели и сотрудники полиции.
Такой режим продлится до 10 января.
Источник:
mkset.ru
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