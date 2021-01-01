«Забег обещаний» 2021 в Уфе пробежали более 1,5 тысяч человек

| 01 янв 2021 | 18:27

В первый день 2021 года в Уфе уже в седьмой раз прошел «Забег обещаний». Традиционное спортивное мероприятие состоялось на нескольких площадках в разных районах города.







По данным уфимской мэрии, самый массовый старт прошел на площади перед Гостиным двором – там собрались более 1200 человек. Они пробежали дистанцию в 2021 метр и пообещали себе выполнить что-то в наступившем году.



В этом году преодолеть заветную дистанцию собрались и любители скандинавской ходьбы. Многие участники акции вышли на старт в карнавальных костюмах, а кто-то привел с собой любимых домашних питомцев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего в новогодней акции приняли участие более 1,5 тысяч человек. Участники стартовали от Гостиного двора, в парке «Кашкадан», скверах 50-летия Победы и «Волна», а также в парках «Демский» и «Первомайский».





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Фото: пресс-служба уфимской мэрии