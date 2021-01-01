Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » «Забег обещаний» 2021 в Уфе пробежали более 1,5 тысяч человек

«Забег обещаний» 2021 в Уфе пробежали более 1,5 тысяч человек

«Забег обещаний» 2021 в Уфе пробежали более 1,5 тысяч человек

| 01 янв 2021 | 18:27

В первый день 2021 года в Уфе уже в седьмой раз прошел «Забег обещаний». Традиционное спортивное мероприятие состоялось на нескольких площадках в разных районах города.



По данным уфимской мэрии, самый массовый старт прошел на площади перед Гостиным двором – там собрались более 1200 человек. Они пробежали дистанцию в 2021 метр и пообещали себе выполнить что-то в наступившем году.

В этом году преодолеть заветную дистанцию собрались и любители скандинавской ходьбы. Многие участники акции вышли на старт в карнавальных костюмах, а кто-то привел с собой любимых домашних питомцев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего в новогодней акции приняли участие более 1,5 тысяч человек. Участники стартовали от Гостиного двора, в парке «Кашкадан», скверах 50-летия Победы и «Волна», а также в парках «Демский» и «Первомайский».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: