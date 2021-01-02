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Погода в Башкортостане сегодня, 2 января 2021 года: гололедица и снег

Погода в Башкортостане сегодня, 2 января 2021 года: гололедица и снег

| 02 янв 2021 | 08:44

В Башкирии ожидается небольшой снег и гололедица на некоторых участках дорог. Об этом сообщает Башгидромет.

Сегодня, 2 января, синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах и небольшой снег с умеренным юго-восточным ветром. Температура будет колебаться на отметке от -10, до -15°, при прояснениях -17,-22°, днем столбик термометра покажет -5,-10°, по востоку до -15°.

Завтра, 3 января, характер погоды не изменится, специалисты предсказывают все те же -10,-15°, ночью и -5,-10°, днем. Также сообщается, что местами пройдет небольшой снег.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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