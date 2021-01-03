Погода в Башкортостане сегодня, 3 января 2021 года: прогнозируются гололедица и снег

| 03 янв 2021 | 09:42

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опубликовал прогноз погоды на 3 и 4 января. Синоптики обещают небольшой снег, гололедицу, умеренный ветер и похолодание ночью.местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, местами -17,-22°, днем -7,-12°, местами до -15°.небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -17,-22°, днем -7,-12°.