Погода в Башкортостане сегодня, 3 января 2021 года: прогнозируются гололедица и снег
| 03 янв 2021 | 09:42 «Башгидрометцентр» опубликовал прогноз погоды на 3 и 4 января. Синоптики обещают небольшой снег, гололедицу, умеренный ветер и похолодание ночью.
3 января местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, местами -17,-22°, днем -7,-12°, местами до -15°.
4 января небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -17,-22°, днем -7,-12°.
Источник:
gorobzor.ru
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