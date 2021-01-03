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Анна Семенович приняла участие в параде Снегурочек в Уфе

Анна Семенович приняла участие в параде Снегурочек в Уфе

Уфа | 03 янв 2021 | 18:18

Известная российская певица Анна Семенович проехалась по историческому центру Уфы на белом коне. Видео, где артистка, пританцовывая, гарцует на коне, она опубликовала на своей страничке в Instagram сегодня, 3 января.



— Снегурочка околела уже. Отмерзли губы, нос, глаза, уши, но с Новым годом всех! — сказала Семенович на видео.

Певица приняла участие в параде Снегурочек в рамках зимнего фестиваля Terra Zima. В подписи к видео Анна добавила, что так на сцену она еще не выходила, и призналась, что она и ее белый копытный друг оказались в шоке от холода.

В прошлом году аналогичный парад возглавила бывший спорткор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ульяна Тригубчак, которая не так давно снялась в скандально известном клипе Ростислава Мурзагулова.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео

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