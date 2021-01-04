Погода в Башкортостане сегодня, 4 января 2021 года: снег
| 04 янв 2021 | 09:52
В ближайшие три дня в Башкирии сохранится умеренно прохладная и снежная погода.
По данным Башгидромета, 4, 5 и 6 января в регионе сохранится относительно теплая погода. Днем температура воздуха не будет опускаться ниже -10, а ночью похолодает до -14. Одновременно с этим небо будет затянуто тучами. Синоптики прогнозируют небольшой снег, который временами будет усиливаться до умеренного.
Водителей предупреждают о возможности возникновения гололедицы на некоторых участках дорог. Также автолюбителям следует учитывать, что из-за снега может резко ухудшиться видимость.