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Стала известна победительница парада Снегурочек в Уфе

Стала известна победительница парада Снегурочек в Уфе

Уфа | 05 янв 2021 | 10:07

Анна Семенович возглавила уфимский парад Снегурочек. На участие в фестивале приехали девушки более чем из 35 районов республики.



Шествие началось от площади перед Конгресс-холлом «Торатау» и после переместилось на улицу Гафури, Пушкина, Гоголя и Заки Валиди. Возглавила его звезда российского шоу-бизнеса, певица  Анна Семенович. В образе Снегурочки артистка верхом на коне довела около 500 участниц до парка «Ватан». Там всех ждала концертная и развлекательная программы.

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Все девушки приехали бороться за главный приз в размере 100 тысяч рублей. Всего в конкурсе 9 номинаций, в которых победившие участницы также получат ценные призы. Гран-при в 100 тысяч рублей завоевала Азалия Чанышева, у которой был белый расшитый орнаментом костюм.

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Источник: bash.news
Фото: bash.news

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