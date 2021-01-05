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Погода в Башкортостане сегодня, 5 января 2021 года: ветрено и холодно

Погода в Башкортостане сегодня, 5 января 2021 года: ветрено и холодно

| 05 янв 2021 | 10:23

«Башгидрометцентр» дал прогноз погоды на 5 и 6 января. Согласно предоставленным данным, в республике в эти дни ожидается ветренная погода и понижение температуры до -20°.

5 января пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -7,-12°.

6 января ночью и днем по республике местами небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -15,-20°, днем -8,-13°.

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Источник: gorobzor.ru

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