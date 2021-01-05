Стал известен возраст самой молодой мамы из Башкирии в 2020 году

| 05 янв 2021 | 10:29

Специалисты Башстата рассказали, в каком возрасте чаще всего жительницы Башкирии в минувшем 2020 году становились мамами. Как передает издание UfacityNews.ru, в прошедшем году самой молодой мамой стала 13-летняя школьница.







Немало среди тех, кто мечтал снова познать радость материнства, и женщин в возрасте – от 55 лет и даже старше. Так, самой «возрастной мамой» стала 59-летняя жительница Башкирии, которая уверена, что возраст – совсем не помеха для рождения ребенка. Окончательные итоги по возрастной статистике будут подведены к лету 2021 года, тогда будет ясно, случались ли еще случаи ранних родов в республике за последние три месяца.

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