Житель Белорецкого района наткнулся на елочное «кладбище»

Белорецкий район | 05 янв 2021 | 10:35

Житель Башкирии заявил, что во время поездки обнаружил самое настоящее елочное «кладбище» в Белорецком районе. Мужчина даже заснял видео, на котором десятки молодых срубленных деревьев лежат в поле, припорошенные снегом, и выложил его в соцсети.







При этом непохоже, что это елки, сосны и пихты, которые остались непроданными на елочных базарах.

- Белорецкий район, 31 декабря, 5 часов вечера. Вырубили елки, и они лежат никому ненужные. Деревья просто валяются, и никто не будет нести за это никакой ответственности. И вот так они лежат вдоль дороги у Ломовки, - сокрушается мужчина, недоумевая, куда же смотрели лесничие.

Большинство комментаторов согласились с автором видео, что губить молодые деревья просто безрассудно, впрочем, нашлись и те, кто объяснил возможную причину вырубки сосен.

- Это сосняк «самосевка», с чего вы опять взяли что это сделали варвары какие-то? Я сама из Белорецка и знаю о чём говорю, - заявила Светлана А.

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Фото: скрин видео