Жительница Башкирии пожаловалась на ужасные условия в детском отделении инфекционной больницы города Салавата

Салават | 05 янв 2021 | 11:50

Жительница Башкирии негодует по поводу условий в детском отделении инфекционной больницы города Салавата. Видео появилось накануне, 4 января, на странице в социальной сети уфимки Лилии Чанышевой.







По словам жительницы Стерлитамака, в их городе закрыта инфекционная больница, именно поэтому они приехали в Салават. Но и тут, как рассказала женщина, отделение находится на ремонте, и именно поэтому ее вместе с ребенком положили «в бывшее административное здание», из окон которого дует, и они вместе с другими заболевшими вынуждены «затыкать» швы подушками и завешивать окна одеялами.

— Рядом находится «красная» зона с ковидными, можно сказать, в одну дверь заходим. Сказали, что инфекционка должна открыться 1 декабря, но так и не открылась, — рассказала женщина.

Даже несмотря на такие условия, по словам девушки, врачи и санитары выполняют свою работу отлично, а претензии у больных только к условиям, в которых они вынуждены существовать.

— Дети стены трогают, потом руки в рот суют, есть и те, кто заразился второй раз и вновь был вынужден приехать в инфекционную больницу, потому что к тем, кто лежит уже четыре дня, подселяют новеньких, которые заразились только недавно.

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— Конечно, условия не фонтан и не такие, как в инфекционном отделении, тем не менее это больничный городок. Здесь не жарко, конечно. Администрация помогает, у нас всё распределено, все кишечные больные лежат в кишечном, других больных там нет. На другом этаже лежат лихорадящие, есть и больные бактериальной пневмонией, все они находятся отдельно друг от друга, — рассказала Роза Алексеева.









Заведующая инфекционным отделением Роза Алексеева подчеркнула, что их здание действительно находится на ремонте, и они временно, с июня 2020 года, переехали в соседнее, где раньше находилась урология. Также врач отметила, что за всё это время был только один случай, когда пациенты отказались ложиться к ним из-за не особо хороших условий.<

Также Роза Алексеева рассказала, что дезинфекцию они проводят, а с учетом того, что к ним еще возят жителей Стерлитамака, ни разу не было допущено «внутрибольничной инфекции».





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Фото: скрин видео