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Неизвестный благотворитель из Башкирии перечислил более 90 млн рублей девочке на лечение СМА

Неизвестный благотворитель из Башкирии перечислил более 90 млн рублей девочке на лечение СМА

| 05 янв 2021 | 12:48

В Башкирии неизвестный благотворитель в канун Нового года помог закрыть сбор на лекарство против спинальной мышечной атрофии для Амиры Мустафиной.

Сообщение о поступлении необходимых 95 млн рублей опубликовано 29 декабря 2020 года.



Сбор длился пять месяцев. Лекарство стоит 160 млн рублей. Теперь у семьи Мустафиных есть средства для поездки в Германию на обследование.

Семья не раскрывает данных благотворителя.

Спинально-мышечная атрофия — генетическое заболевание, связанное с мутацией гена SMN1, и у человека не вырабатывается белок, что приводит к атрофии мышц. Больной постепенно теряет способность ходить, удерживать и управлять собственным телом, самостоятельно сидеть, есть, глотать и дышать.

Каждый год в России рождается 200 детей со СМА. Точное число больных спинальной мышечной атрофией в нашей стране неизвестно.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети

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