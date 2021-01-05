В Хайбуллинском районе исполнили мечту девочки, подарив ей гитару на Новый год
Хайбуллинский район | 05 янв 2021 | 16:05
В Башкирии «Елка желаний» исполнила давнюю мечту девочки, проживающей в селе Акъяр Хайбуллинского района. Двенадцатилетняя Ралина Сурина мечтала о гитаре, и вот, наконец, ее мечта сбылась.
Желанный подарок на днях вручили счастливице секретарь местного отделения «Единой России» Салават Байгабулов, исполнительный секретарь Тимур Рямов и глава местного штаба «Молодой гвардии» Айгуль Байчурина.
Альбина Сурина, мама Ралины:
Напомним, что «Елка желаний» - это Всероссийская акция, направленная на воплощение желаний детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Акция началась 5 декабря по поручению Владимира Путина. Завершится исполнение заветных желаний к 28 февраля.