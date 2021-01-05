В Хайбуллинском районе исполнили мечту девочки, подарив ей гитару на Новый год

Хайбуллинский район | 05 янв 2021 | 16:05

В Башкирии «Елка желаний» исполнила давнюю мечту девочки, проживающей в селе Акъяр Хайбуллинского района. Двенадцатилетняя Ралина Сурина мечтала о гитаре, и вот, наконец, ее мечта сбылась.







Желанный подарок на днях вручили счастливице секретарь местного отделения «Единой России» Салават Байгабулов, исполнительный секретарь Тимур Рямов и глава местного штаба «Молодой гвардии» Айгуль Байчурина.



Альбина Сурина, мама Ралины:



- Новый год — это время чудес, встреч с самыми близкими и, конечно же, подарков! Несмотря на условия пандемии, застигшие нас в этом году, детям нужен праздник. Была очень рада, что чудеса сбываются.

Напомним, что «Елка желаний» - это Всероссийская акция, направленная на воплощение желаний детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Акция началась 5 декабря по поручению Владимира Путина. Завершится исполнение заветных желаний к 28 февраля.

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Фото: пресс-служба «Единой России» по РБ

Из Башкирии на участие в акции было направлено более 500 заявок, сообщает республиканское отделение «Единой России».