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Погода в Башкортостане сегодня, 6 января 2021 года: снежный накат и гололедица

Погода в Башкортостане сегодня, 6 января 2021 года: снежный накат и гололедица

| 06 янв 2021 | 10:10

Сегодня, 6 января, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия для автомобилистов. На отдельных участках дорог снежный накат, гололедица, ночью и утром ухудшение видимости в снеге 1-2 км, в тумане 500-1000 м.



Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9,-14°, при прояснении до -19°, днем -7,-12°.

Завтра, 7 января, местами пройдет небольшой снег, на дорогах также гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -11,-16°, местами -19,-24°, днем -6,-11°, по востоку до -16°.

8 января несколько похолодает. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -9,-14°, при прояснениях до -20°, днем -6,-11°.

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Источник: gtrk.tv

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