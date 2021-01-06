В Иглинском районе прошел парад Дедов Морозов народов мира

Иглинский район | 06 янв 2021 | 17:49

Санкт-Николаус, Баббо Натале и Чысхаан. Это имена седовласых волшебников из разных стран. В Иглинском районе они прошли парадом, устроив праздник перед Домом культуры.







От Санта Клауса до Деда Мороза в валенках и русской косоворотке. А самый молодой из седовласых волшебников отказался от оленей и встал на лыжи. Но больше всех выделялся своим загаром гость из страны, где о минусовой температуре читали разве что в книжках.



О достоверности этой фразы остаётся только гадать. А вот немецкий Дед Мороз – Санкт-Николаус – свободно говорил на башкирском. Мужскую компанию разбавляла гостья из Индии – богиня Лакшми.

Дед Морозы отличаются не только в мировых масштабах, но и в пределах нашей страны. В Якутии, например, с праздником поздравляет Чысхаан –получеловек-полубык, Властелин холода.



Волшебники из разных стран рассказали о себе, об обычаях своего народа, спели национальные песни и сыграли с гостями в народные игры. А главные зрители – самые маленькие – выступления оценили по достоинству и присоединились к поздравлениям.

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