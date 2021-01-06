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В Зилаирском районе прошел фестиваль рыбной ловли

В Зилаирском районе прошел фестиваль рыбной ловли

Зилаирский район | 06 янв 2021 | 19:12

В Башкирии прошел фестиваль рыбной ловли, в котором приняли участие не только мужчины, но и женщины. Присоединились к соревнованиям даже дети.



В соревнованиях по рыбной ловле участвовали 85 жителей из Зилаирского, Баймакского, Хайбуллинского, Зианчуринского районов Башкирии, а также из городов Баймак, Сибай и Оренбург. Все участники – любители.

Борис Мелкоедов, глава администрации Зилаирского района РБ:

- Участники рыбалки устремились занять вакантные места на льду, каждый подбирая себе самое клевое, на его взгляд, местечко. И вот лед превратился в арену: рыбаки приготовились опустить наживку в лунку, а жюри считать улов. Судьи соревнований внимательно следили за процессом ловли и учитывали каждый пойманный «хвостик».

По итогам соревнования, место чемпиона досталось Александру Димитрову из села Зилаир. Вторую позицию занял Рафис Салихов из села Темясово. Третьим победителем оказался Киньягали Сулейманов из села Ямансаз.

Самой крупной рыбой смог похвастаться житель села Исянгулово Фуат Кагарманов. Самая мелкая рыба оказалась у Василия Андреевского из Зилаира.

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Борис Мелкоедов, глава администрации Зилаирского района РБ:


- Самым юным рыбаком стал Нуриман Рямов, самый старший рыбак – Николай Серков. Настоящей баталией стал конкурс бурильщиков, где участникам предстояло пробурить очень быстро две лунки, где самым быстрым стал Максим Алонцев (с.Зилаир). Призовые места были и среди детей: 1 место занял Тагиров Ислам (с. Зилаир), 2 место - Мустахитдинов Арслан  (д. Балапаново), 3 место - Рычин Фёдор (с. Зилаир).  

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Источник: bash.news
Фото: соцсети Бориса Мелкоедова, главы администрации Зилаирского района РБ

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