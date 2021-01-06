В Зилаирском районе прошел фестиваль рыбной ловли
Зилаирский район | 06 янв 2021 | 19:12
В Башкирии прошел фестиваль рыбной ловли, в котором приняли участие не только мужчины, но и женщины. Присоединились к соревнованиям даже дети.
В соревнованиях по рыбной ловле участвовали 85 жителей из Зилаирского, Баймакского, Хайбуллинского, Зианчуринского районов Башкирии, а также из городов Баймак, Сибай и Оренбург. Все участники – любители.
Борис Мелкоедов, глава администрации Зилаирского района РБ:
По итогам соревнования, место чемпиона досталось Александру Димитрову из села Зилаир. Вторую позицию занял Рафис Салихов из села Темясово. Третьим победителем оказался Киньягали Сулейманов из села Ямансаз.
Самой крупной рыбой смог похвастаться житель села Исянгулово Фуат Кагарманов. Самая мелкая рыба оказалась у Василия Андреевского из Зилаира.
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