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В Башкортостане православные христиане празднуют Рождество Христово

В Башкортостане православные христиане празднуют Рождество Христово

| 07 янв 2021 | 10:08

Православные верующие Башкирии празднуют Рождество Христово.

Праздничные богослужения проходят в 18 храмах Уфы.



Для разведения потока людей в каждом храме планируется по три богослужения: с 23 часов 6 января, 7 января с 7 часов и с 9 часов.

Для всех желающих увидеть праздничное Рождественское богослужение в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы телеканал «БСТ» организует прямую трансляцию с 23 часов 6 января.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и участников мероприятий возле Кафедрального собора Рождества Богородицы и Свято-Сергиевскиего кафедрального собора будет введено временное ограничение движения транспорта.

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Источник: www.bashinform.ru

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