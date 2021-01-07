В Башкортостане православные христиане празднуют Рождество Христово

| 07 янв 2021 | 10:08

Православные верующие Башкирии празднуют Рождество Христово.



Праздничные богослужения проходят в 18 храмах Уфы.







Для разведения потока людей в каждом храме планируется по три богослужения: с 23 часов 6 января, 7 января с 7 часов и с 9 часов.



Для всех желающих увидеть праздничное Рождественское богослужение в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы телеканал «БСТ» организует прямую трансляцию с 23 часов 6 января.



Для обеспечения безопасности дорожного движения и участников мероприятий возле Кафедрального собора Рождества Богородицы и Свято-Сергиевскиего кафедрального собора будет введено временное ограничение движения транспорта.





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