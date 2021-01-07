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Жители Уфы подписывают петицию против перекрытия развязки на выезде из города

Жители Уфы подписывают петицию против перекрытия развязки на выезде из города

Уфа | 07 янв 2021 | 10:14

Менее чем через сутки, 8 января, изменится движение на выезде из Уфы в сторону аэропорта, развязка на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди будет полностью закрыта для автомобилей. Петицию против этого решения подписали 750 человек.



Напомним, развязку закрывают из-за строительства моста-вставки, плановый срок, по информации мэрии, – до 30 ноября текущего года. Петиция против этого решения чиновников была опубликована на сайте Change.org 2 января. Автор, уфимец Мурат Шаймарданов, назвал перекрытие развязки катастрофой, обращение адресовано главе Башкирии Радию Хабирову.

«10 месяцев нам предстоит с Вами жить и страдать! Ежедневно! Это будет иметь цепную реакцию, и в пробках утонет половина города», – полагает Шаймарданов.

Уфимец подсчитал, что предлагаемые объездные пути (через Затон для жителей Демы и через Жилино для жителей Чесноковки) увеличивают расстояние до ценнтра Уфы более чем в два раза. Но и эти объезды не избавят от необходимости стоять в пробках. 

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Источник: ufa.aif.ru

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