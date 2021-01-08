Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Школьника из Нефтекамска Искандера Зуфарова наградили за спасение пожилой женщины

Школьника из Нефтекамска Искандера Зуфарова наградили за спасение пожилой женщины

Школьника из Нефтекамска Искандера Зуфарова наградили за спасение пожилой женщины

Нефтекамск | 08 янв 2021 | 08:44

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил почетной грамотой за мужество, самоотверженность и отвагу 15-летнего Искандера Зуфарова из Нефтекамска.



В феврале прошлого года подросток спас пожилую женщину, у которой случился сердечный приступ в парке. Так как пенсионерка упала в лесопосадке, куда скорая помощь бы не проехала, школьник понес женщину на руках. Искандер был на пробежке в лесу вместе с другими ребятами, которые занимаются вместе с ним в секции греко-римской борьбы. Отстав от группы, мальчик заметил лежавшую на снегу пожилую даму. Парень вызвал скорую помощь, и решил переместить женщину к дороге, куда смогли бы подъехать медики. Искандер пронес ее на себе около 100 метров, дальше на помощь пришел его товарищ. Вместе они и передали пострадавшую медицинским сотрудникам.

Оказалось, что у женщины - повышенное артериальное давление, врач рекомендовал ей прогулки на свежем воздухе. Однако, она не рассчитала свои силы: была одета слишком тепло и не готова к далеким пешим прогулкам. Не окажись ребята поблизости, помочь женщине было бы некому.

После этого случая Искандер, уже более разработал рекомендации о том, как пожилым людям подготовиться к прогулке.

Читайте также:

Победившая в шоу "Голос" Яна Габбасова получит в качестве награды домашнюю студию звукозаписи
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: