Школьника из Нефтекамска Искандера Зуфарова наградили за спасение пожилой женщины

Нефтекамск | 08 янв 2021 | 08:44

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил почетной грамотой за мужество, самоотверженность и отвагу 15-летнего Искандера Зуфарова из Нефтекамска.







В феврале прошлого года подросток спас пожилую женщину, у которой случился сердечный приступ в парке. Так как пенсионерка упала в лесопосадке, куда скорая помощь бы не проехала, школьник понес женщину на руках. Искандер был на пробежке в лесу вместе с другими ребятами, которые занимаются вместе с ним в секции греко-римской борьбы. Отстав от группы, мальчик заметил лежавшую на снегу пожилую даму. Парень вызвал скорую помощь, и решил переместить женщину к дороге, куда смогли бы подъехать медики. Искандер пронес ее на себе около 100 метров, дальше на помощь пришел его товарищ. Вместе они и передали пострадавшую медицинским сотрудникам.

Оказалось, что у женщины - повышенное артериальное давление, врач рекомендовал ей прогулки на свежем воздухе. Однако, она не рассчитала свои силы: была одета слишком тепло и не готова к далеким пешим прогулкам. Не окажись ребята поблизости, помочь женщине было бы некому.



После этого случая Искандер, уже более разработал рекомендации о том, как пожилым людям подготовиться к прогулке.

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