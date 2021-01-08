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В Башкирию придут снегопады и метель

В Башкирию придут снегопады и метель

| 08 янв 2021 | 10:37

Последние дни новогодних каникул преподнесут жителям Башкирии пару неприятных сюрпризов, говорят региональные синоптики. По данным специалистов Башгидрометцентра, в республике ожидается сильная метель и гололед на дорогах.



Так, в субботу, 9 января в Башкирии пройдет небольшой снег, в некоторых районах осадки будут обильнее. Столбик термометра в этот день опустится до -4,-9° - днем и до -8,-13° - ночью.

Погода продолжит портиться и на следующий день, 10 января. По прогнозам метеорологов, в воскресенье жителей Башкирии ждет метель, снегопад и гололед на дорогах.

Пресс-служба Башгидрометцентра:

«На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный с переходом на восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -7,-12°, по северу до -17°, днем -3,-8°, по северо-востоку до -11,-16°»
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Источник: bash.news

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