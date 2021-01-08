В России могут ужесточить техосмотр для водителей

| 08 янв 2021 | 22:10

Карты техосмотра автомобиля могут быть аннулированы, если будет выявлено, что факт прохождения ТО был сфальсифицирован или транспортное средство небезопасно. Соответствующие изменения в закон могут вступить в силу с 1 марта 2021 года.







«Диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр, аннулируется органом государственного контроля (надзора)», — говорится в проекте изменений в закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», опубликованном на портале проектов нормативных актов. Оператор, который выдаст диагностическую карту без реального техосмотра, будет привлечен к административной ответственности («Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств»). Автомобилист без диагностической карты не сможет получить полис ОСАГО (обязательного страхования автомобиля).

С 2021 года автомобиль до и после техосмотра придется фиксировать на камеру, чтобы было видно передние номера машины. А покупка диагностической карты станет невозможной, так как она будет оформляться в электронном виде в ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система), сообщает деловая газета «Взгляд». Также МВД ужесточило правила эксплуатации автомобиля, поэтому СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) смогут забирать прямо на дороге за невключенные фары и неработающий поворотник, сообщает «Царьград».





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