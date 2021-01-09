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В Октябрьском молодая пара занялась сексом на лестничной площадке

В Октябрьском молодая пара занялась сексом на лестничной площадке

Октябрьский | 09 янв 2021 | 14:27

Жители микрорайона №25 в Октябрьском сегодня стали свидетелями публичного секса. В одном из подъездов жилого дома молодые парень и девушка занимались любовью прямо на лестнице. Появление жильцов и замечания очевидцев их не смутили, они так же продолжали лежать голыми в объятиях друг друга.



Горожане выложили фотографии с места событий в социальных сетях. Судя по всему, любовники были в нетрезвом состоянии. Рядом с их «ложем» видны остатки закусок.

«Утренние страсти в одном из подъездов 25 мкр. Так было хорошо, что прям здесь уснули», — сообщили очевидцы.
В социальных сетях поведение любовников вызвало негативную реакцию. Пользователи их осуждают и оставляют гневные комментарии.

Ранее сообщалось о том, что в городе Октябрьский молодая пара занялась сексом на остановке на глазах у прохожих.

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Источник: gorobzor.ru

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