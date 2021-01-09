МЧС Башкирии предупредило жителей о надвигающейся метели

| 09 янв 2021 | 17:59

В МЧС Башкирии предупреждают о резком ухудшении погодных условий. Завтра, 10 января, по региону прогнозируется сильный снегопад, переходящий в мокрый снег, а также усиление ветра и метель.



Спасатели призывают соблюдать осторожность, так как на дорогах возможна гололедица, а на проводах и деревьях — отложение мокрого снега.



Температура воздуха ночью составит -6, -11°, по северо-востоку до -16°. Днем потеплеет до 0, -5°. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 метров в секундах. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее.



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