Ленара Иванова рассказала о ситуации с коронавирусом в домах престарелых Башкирии

| 10 янв 2021 | 10:52

Руководитель министерства семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова рассказала о ситуации с коронавирусом в домах престарелых в Башкирии. Опасный вирус диагностируется и у персонала, и пациентов. По ее словам, нулевой результат в регионе по этому показателю не может быть.







«Поэтому давайте будем реалистами. Болеют ковидом и в интернатах, болеют и пациенты, и персонал. Но ситуация с заболеваемостью в интернатах Башкортостана выгодно отличается от средней по стране. Однако она не может быть нулевой по определению. Даже в законопослушной Германии (прочитала сегодня статью в DW) ситуация сложная», — заявила Ленара Иванова.



Также глава Минтруда позвала на работу неравнодушных журналистов, которые интересуются этой темой. Так как, по словам Ивановой, им [соцучреждениям] катастрофически не хватает персонала, ухаживающего за пациентами.





«Эпидемия выбивает и наших сотрудников, люди болеют. Плюс невероятная усталость от вахтового режима...Обеспечение штатной работы интернатов в сегодняшних условиях требует неимоверного напряжения, но все наши учреждения работают! И я низко кланяюсь своим коллегам за этот тяжёлый труд...», — заключила министр.

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