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В Уфе умер главврач уфимской поликлиники №48 Наиль Насибуллин

В Уфе умер главврач уфимской поликлиники №48 Наиль Насибуллин

Уфа | 10 янв 2021 | 15:51

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан сообщает, что в возрасте 60 лет, ушёл из жизни замечательный человек – главный врач Поликлиники №48 г.Уфы, отличник здравоохранения РФ Наиль Хашимович Насибуллин.



Наиль Хашимович внес большой вклад в развитие регионального здравоохранения. Свой трудовой путь он начал с должности фельдшера ФАПа в селе Аслаево Абзелиловского района РБ. В последующем работал лаборантом кафедры госпитальной педиатрии в БГМУ, врачом в медицинских учреждениях города Уфы, главным врачом в Поликлиники №40 г.Уфы и РКБ №3 г.Уфы. С 2000 года Наиль Хашимович работал начальником Главного управления здравоохранения и фармации Администрации г.Уфы РБ. В 2005 году был назначен на должность главного врача Поликлиники №48 г.Уфы.

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Республики Башкортостан Наиль Хашимович был награжден Почетной грамотой Минздрава РФ. В 2013 году ему было присвоено почетное звание “Отличник здравоохранения РФ”.

Наиль Хашимович Насибуллин пользовался заслуженным уважением коллег, был настоящим профессионалом и знатоком своего дела, надёжным другом, мудрым и добрым наставником. Всё медицинское сообщество Республики Башкортостан выражает соболезнования родным и близким Наиля Насибуллина.

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Источник: sterlegrad.ru

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