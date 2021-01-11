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Уфа в первый рабочий день года встала в многокилометровых пробках

Уфа в первый рабочий день года встала в многокилометровых пробках

Уфа | 11 янв 2021 | 09:51 Уфа встала в 9-бальных пробках. В первый рабочий день в новом году уфимцы не могут добраться вовремя на работу. Как показали «Яндекс.Карты», отслеживающие пробки в режиме реального времени, на 8:30 утра заторы в башкирской столице достигли 9 баллов.


Их причиной стал не только большой трафик, изменение схемы движения на развязке Валиди-Юлаева, но и снег, выпавший в выходные, и до сих пор не убранный с городских улиц.

В первое рабочее утро сильнее всего движение на развязке, на Проспекте Октября, улицах Пугачева и Октябрьской Революции.

- Пробки к нам приходят. Стоим, — обреченно комментируют водители ситуацию на дорогах.
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Источник: gtrk.tv

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