Как будем отдыхать в феврале 2021 года: сообщение Роструда

| 11 янв 2021 | 13:12

Роструд напоминает о шестидневной рабочей неделе в середине февраля. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.







Так, россияне будут работать с 15 по 20 февраля. Рабочий понедельник, 22 февраля, перенесется на субботу. 21-23 февраля – выходные, после которых жители России отработают в течение трех дней.

Кроме того, ранее Роструд публиковал список выходных дней 2021 года. Из него следует, у россиян будет пять четырехдневных и две трехдневные рабочие недели. Первая сокращенная неделя выпадает на февраль, а вторая – на март. В связи с празднованием Международного женского дня, выпадающего на понедельник, Россияне будут работать всего четыре дня. Две сокращенные недели подряд – с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая – ожидают жителей страны в мае в связи с Днем труда и Днем победы.





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