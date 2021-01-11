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В одном из сел Ишимбайского района хотят навсегда запретить спиртное

В одном из сел Ишимбайского района хотят навсегда запретить спиртное

Ишимбайский район | 11 янв 2021 | 13:34

В одном из сел Ишимбайского района хотят навсегда запретить спиртное. Соответствующий законопроект Курултай республики рассмотрит в весеннюю сессию.



С идеей о полном запрете алкоголя выступил Совет Ишимбайского района. Продавать спиртные напитки перестанут в селе Верхнеиткулово. С чем связано такое решение, пока не сообщается.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии, отметил, что изменения в законодательстве позволяют принять запрет на продажу алкоголя в селе.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии:

- Изменения в законодательство, которые мы внесли в 2020 году, позволяют устанавливать подобные ограничения на территории отдельных населённых пунктов.
Ранее сообщалось о том, что появились подробности смерти пропавшего жителя Ишимбая Артура Садыкова.

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Источник: bash.news

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