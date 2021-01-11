Жителей Башкирии оскорбили провокационные картины художницы из Уфы
| 11 янв 2021 | 13:40
В Башкирии национальный активист Руслан Габбасов возмутился провокационными картинами уфимской художницы Алены Савельевой. В ряде последних работ, опубликованных на странице женщины в фейсбуке, изображены люди в башкирских костюмах, характерные орнаменты, атрибутика и шиханы.
Габбасова смутило, что многие герои сюжетов преподносятся «в каком-то сексуально-извращенном виде». Так, к примеру, одна из последних работ Савельевой изображает двух мужчин в обтягивающих шортах и шапке из меха, которые будто обнимаются, приблизившись вплотную к друг другу. Если приглядеться, можно заметить, что они борются на поясах – то есть участвуют борьбе куреш. На другой картине несколько мужчин в национальных костюмах смотрят, как девушка с оголенной грудью исполняет стриптиз на шесте.
В комментариях под постом многие соратники согласились с активистом, но попросили его «не пиарить» художницу. Нашлись и те, кому работы Савельевой показались «может быть провокационными, но приличными».