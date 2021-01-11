Жителей Башкирии оскорбили провокационные картины художницы из Уфы

| 11 янв 2021 | 13:40

В Башкирии национальный активист Руслан Габбасов возмутился провокационными картинами уфимской художницы Алены Савельевой. В ряде последних работ, опубликованных на странице женщины в фейсбуке, изображены люди в башкирских костюмах, характерные орнаменты, атрибутика и шиханы.







Габбасова смутило, что многие герои сюжетов преподносятся «в каком-то сексуально-извращенном виде». Так, к примеру, одна из последних работ Савельевой изображает двух мужчин в обтягивающих шортах и шапке из меха, которые будто обнимаются, приблизившись вплотную к друг другу. Если приглядеться, можно заметить, что они борются на поясах – то есть участвуют борьбе куреш. На другой картине несколько мужчин в национальных костюмах смотрят, как девушка с оголенной грудью исполняет стриптиз на шесте.





– Сперва, когда я увидел её первую картину, где мужчины в галстуках и башкирских национальных костюмах смотрят на девушку в башкирском костюме, танцующую стриптиз, мне объяснили, что эта такой стёб на наших башкирских чиновников, – написал Руслан Габбасов на своей странице в фейсбуке. – Но когда я увидел остальные её картины, то я понял, что тут не стёб, тут откровенное издевательство над башкирами, ну или над башкирской культурой.









Активист считает, что «эта Алена […] перешла ту грань, которую переступать опасно», и задается вопросом, «будут ли приняты меры» к художнице: «Пока же я вижу, девушка от безнаказанности штампует свои "картинки" и даже не парится о последствиях», – подытожил Габбасов.

В комментариях под постом многие соратники согласились с активистом, но попросили его «не пиарить» художницу. Нашлись и те, кому работы Савельевой показались «может быть провокационными, но приличными».





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Фото: Алена Савельева // facebook.com