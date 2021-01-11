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Варвара Хайруллина из Башкирии выиграла лекарство за 160 миллионов рублей

Варвара Хайруллина из Башкирии выиграла лекарство за 160 миллионов рублей

| 11 янв 2021 | 15:35

Полуторагодовалая девочка со спинально-мышечной атрофией из Башкирии выиграла спасательный укол за 160 миллионов рублей. Маленькой Варваре Хайруллиной поставила страшный диагноз еще летом 2020 года. Тогда родители заволновались здоровьем девочки, так как она не сидела и не предпринимала попыток.



За полгода родители смогли собрать 10 миллионов рублей, однако для покупки лекарства этой суммы не хватило. После Нового года лучилось чудо — девочка выиграла в лотерею препарата Zolgensma от швейцарской фармацевтической компании.

«Друзья! Мы говорим эти заветные слова! Варя выиграла Золгенсма в лотерею! Нам позвонил невролог и сообщила эту радостную новость! Все подробности мы узнаем только завтра, будем держать в курсе! Спасибо всем, что были с нами! Благодарим за вашу поддержку! За вашу помощь! За ваши добрые сердца!», —  рассказала в социальных сетях мама девочки.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный благотворитель из Башкирии перечислил более 90 млн рублей девочке на лечение СМА.

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Источник: gorobzor.ru

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