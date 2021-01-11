Глава Белорецкого района призвал жителей ценить свой город

Белорецкий район | 11 янв 2021 | 20:54

Сегодня, 11 декабря, глава Белорецкого района в Башкирии Андрей Иванюта обратился к местным жителям, опубликовав на странице свой социальной сети пост под заголовком «о грязи и мусоре». В своем обращении чиновник рассказал о вопиющих случаях, а также призвал «ценить свой город и труд земляков».







По словам руководителя района, жители одного из дворов Белорецка бросили в контейнер диван, из-за чего сломался бак. Госслужащий также привел в пример и другие случаи.

«В одном из дворов Октябрьского поселка в контейнер сливали жидкие отходы, и промерзший бак не удается толком очистить. Каждый день вижу припаркованные машины рядом с контейнерами. Они преграждают путь спецтехнике, а это дополнительная трата времени на поиски владельца, просьбы отогнать машину», – выразил свое возмущение Иванюта.

Он призвал жителей района с вниманием относится к своему городу и ценить его, так как порядок там наводят «с такими усилиями».



Ранее сообщалось о том, что житель Белорецкого района наткнулся на елочное «кладбище». Мужчина даже заснял видео, на котором десятки молодых срубленных деревьев лежат в поле, припорошенные снегом, и выложил его в соцсети.





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