Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Глава Белорецкого района призвал жителей ценить свой город

Глава Белорецкого района призвал жителей ценить свой город

Глава Белорецкого района призвал жителей ценить свой город

Белорецкий район | 11 янв 2021 | 20:54

Сегодня, 11 декабря, глава Белорецкого района в Башкирии Андрей Иванюта обратился к местным жителям, опубликовав на странице свой социальной сети пост под заголовком «о грязи и мусоре». В своем обращении чиновник рассказал о вопиющих случаях, а также призвал «ценить свой город и труд земляков». 



По словам руководителя района, жители одного из дворов Белорецка бросили в контейнер диван, из-за чего сломался бак. Госслужащий также привел в пример и другие случаи.

«В одном из дворов Октябрьского поселка в контейнер сливали жидкие отходы, и промерзший бак не удается толком очистить. Каждый день вижу припаркованные машины рядом с контейнерами. Они преграждают путь спецтехнике, а это дополнительная трата времени на поиски владельца, просьбы отогнать машину», – выразил свое возмущение Иванюта.

Он призвал жителей района с вниманием относится к своему городу и ценить его, так как порядок там наводят «с такими усилиями».

Ранее сообщалось о том, что житель Белорецкого района наткнулся на елочное «кладбище». Мужчина даже заснял видео, на котором десятки молодых срубленных деревьев лежат в поле, припорошенные снегом, и выложил его в соцсети.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: