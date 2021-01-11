Глава Белорецкого района призвал жителей ценить свой город
Белорецкий район | 11 янв 2021 | 20:54
Сегодня, 11 декабря, глава Белорецкого района в Башкирии Андрей Иванюта обратился к местным жителям, опубликовав на странице свой социальной сети пост под заголовком «о грязи и мусоре». В своем обращении чиновник рассказал о вопиющих случаях, а также призвал «ценить свой город и труд земляков».
По словам руководителя района, жители одного из дворов Белорецка бросили в контейнер диван, из-за чего сломался бак. Госслужащий также привел в пример и другие случаи.
Он призвал жителей района с вниманием относится к своему городу и ценить его, так как порядок там наводят «с такими усилиями».
Ранее сообщалось о том, что житель Белорецкого района наткнулся на елочное «кладбище». Мужчина даже заснял видео, на котором десятки молодых срубленных деревьев лежат в поле, припорошенные снегом, и выложил его в соцсети.