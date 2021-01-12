Изнасилованная полицейскими дознавательница из Уфы дала откровенное интервью

Уфа | 12 янв 2021 | 10:07

Экс-дознавательница из Уфы, заявившая в октябре 2019 года об изнасиловании тремя высокопоставленными полицейскими, ответила на вопросы журналистов «МК», рассказав о том, что ей пришлось пережить и как она справляется со всем сейчас. По словам девушки, после пережитого ей «пришлось изменить абсолютно все».







Собеседница издания отметила, что в жалобе ЕСПЧ, которую она сейчас подала, упор был сделан на то, что ее незаконно уволили из органов, она также заявила о предвзятом отношении со стороны МВД. Заявившая об изнасиловании отметила, что смотрит на все «уже более уравновешенно», но в то же время призналась, что «это ей дается с трудом».

«Конечно, я устала от всего этого. Я же человек, и это нормально. Но я борюсь за ту маленькую 23-летнюю себя, которая прошла через многое. Считаю, останавливаться на полпути безответственно. Когда я вспоминаю обо всем произошедшем, у меня появляются сила и стремление двигаться дальше, потому что такое унизительное отношение не должен терпеть никто. Если бы я остановилось, то это послужило бы поводом для остальных скрытых преступников уйти от ответственности. Если я отступлюсь, то подобное продолжится, потому что кто-то посчитает, что подобное деяние не наказуемо и так можно поступать», – рассказала девушка.

Она также отметила, что боль, которую ей пришлось испытать, «невозможно измерить деньгами», ведь она «потеряла часть своей жизни».

«Мне пришлось изменить абсолютно все, чтобы начать жить заново. Я нахожусь в дикой неопределенности более двух лет. Это отрыв, я пребываю в состоянии между небом и землей. Вы не можете представить, насколько тяжело, когда тебя осуждает вся страна без оснований», – добавила бывшая сотрудница полиции.

«Помню, как сложно было после случившегося утром, когда я собралась на работу. В тот день я чувствовала ответственность, но внутри все было вывернуто, и уже тело пахло совершенно не тобой. Я красила губы помадой, чтобы скрыть кровоподтеки. И истерически улыбалась, чтобы скрыть всю внутреннюю боль, скрывала глаза. Поэтому я до настоящего времени поддерживаю свой гражданский иск», – отметила она.









Потерпевшая также рассказала, что после произошедшего она находилась в больнице «на грани самоуничтожения», что ей было «стыдно показывать свое тело, смотреть на все эти синяки». Тяжело также было осознавать, по ее словам, что все вокруг знали о произошедшем.

Экс-дознавательница сообщила, что после изнасилования поняла, что в органах все выступили против нее, защищая своих начальников, давая свидетельские показания негативного характера, хотя с ней «никто особо не был знаком». Свое отношение к полиции она выразила словами, что «смешно и одновременно тошно» от того, что офицеры назвали это преступление «чрезвычайным происшествием».



18 января в Уфе состоится новое рассмотрение дела об изнасиловании девушки. Она отметила, что ее удовлетворил бы «справедливый приговор».





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